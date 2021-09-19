بن شرادة: الأعلى للدولة صوت على القاعدة الدستورية وقانون انتخاب الرئاسي والتشريعي

أخبارليبيا24- خاص

قال عضو المجلس الأعلى للدولة سعد بن شرادة إن المجلس صوت اليوم الأحد على القاعدة الدستورية وقانون انتخاب الرئاسي والتشريعي.

وأوضح بن شرادة في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ أن المجلس الأعلى للدولة يعتبر وفقاً للاتفاق السياسي مشاركًا في هذه التشريعات الثلاثة، لافتاً إلى أنهم ينتظرون ما ينتج عن مجلس النواب.

وأضاف عضو المجلس الأعلى للدولة أنه يجب تشكيل لجنة لتدارس القوانين، على سبيل المثال مجلس النواب أصدر قانون انتخاب الرئيس والمجلس الأعلى للدولة أصدر قانون انتخاب الرئيس، على اللجنة أن تختار أفضلهم أو تدمجهم، حتى يصدر البرلمان القوانين والتشريعات اللازمة لاستحقاق 24 ديسمبر المقبل.

وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، صادق في مطلع سبتمبر الجاري على القانون رقم رقم 1 لسنة 2021م الذي يتعلق بانتخاب رئيس الدولة وتحديد اختصاصاته.

وبالخصوص قال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب، فتحي المريمي، إن القانون تمت إحالته إلى المفوضية العليا للانتخابات، وبعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا وكل جهات الاختصاص الليبية.

وذكر المريمي أن القانون الجديد الصادر من قبل مجلس النواب ينص على انتخاب الرئيس مباشرة من قبل الشعب الليبي .

وعقب هذه المصادقة أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة، الإخواني خالد المشري أن مجلسه يرفض قانون انتخاب الرئيس الصادر من مجلس النواب، مؤكدا أن مجلسه أعد قوانين انتخابات للعمل عليها مع النواب .

وطالب المشري في بيان له الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا للانعقاد فورا لمنع ما اسماه بالمخالفة، زاعمًا أن مجلسه يرفض ما يقوم به رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، من إجراءات أحادية على حد وصفه.