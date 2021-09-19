بالأسماء | تعرف على المتوفين في حادثة تصادم الطائرتين العاموديتين

أخبار ليبيا 24

كشف المتحدث باسم القوات الخاصة، العميد ميلاد الزوي، عن أسماء طاقم إحدى الطائرتين الذين لقوا مصرعهم في تصادم طائرتين عاموديتين تابعتين لسلاح الجو الليبي أثناء مهمة عسكرية قرب مسوس جنوب شرق بنغازي.

وأوضح الزوي في بيان عبر صفحته الرسمية بـ فيسبوك، اليوم الأحد، أن طاقم إحدى الطائرتين لقي مصرعه في حين نجى طاقم الطائرة الأخرى.

وأوضح الزوي أن التصادم تم أثناء مهمة عسكرية، مشيرا إلى أن طاقم الطائرة المتوفيين هم: “العميد طيار بوزيد البرعصى، والعريف فنى ميلاد الأصيبعى، وهم من قاعدة بنينا الجوية.