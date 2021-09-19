الوطنية للنفط ترحب بقرار زيادة العلاوة الحقلية لموظفي القطاع الصادر عن الوزارة

أخبارليبيا24

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن ترحيبها بالقرار رقم 43 الصادر عن وزارة النفط والقاضي بزيادة العلاوة الحقلية للعاملين بقطاع النفط.

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط حرصها الشديد واهتمامها بكل ما من شأنه الرفع من مستوى العاملين وتحسين أوضاعهم المعيشية وتحسين الخدمات بالمواقع النفطية المختلفة.

وأشارت إلى أنها كانت السباقة في اتخاذ بعض القرارات التي تهدف إلى تحسين أوضاع العاملين وعلى رأسها القرارين 55/56 القاضيين بصرف علاوة سنوية تراكمية لكافة العاملين بقطاع النفط من أجل تحفيز أدائهم وزيادة إنتاجيتهم وحثهم على التفكير خارج الصندوق لتعزيز الصادرات والتقليل من تكلفة الإنتاج.

وناشدت المؤسسة الوطنية للنفط كل الجهات المسؤولة بالدولة بضرورة الإسراع في توفير الميزانيات اللازمة لقطاع النفط من أجل الوفاء بالتزاماته وتحقيق مستهدفاته الرامية لإعادة تأهيل البنية التحتية المتهالكة للقطاع وزيادة الإنتاج وتحقيق اعلى الإيرادات لخزينة الدولة وتعزيز الاقتصاد الوطني.

وأعلنت وزارة النفط والغاز، زيادة قيمة العلاوة الحقلية، لمستخدمي القطاع العاملين بالحقول البرية والبحرية وموانئ التصدير، بنسبة 75%، على أن تُصرف مقابل كلّ يوم عمل حقلي للعاملين الليبيين بمختلف الحقول والموانئ.

وأُرفق قرار الوزير، بجدول يُبين قيم العلاوة والفئات المستهدفة من القرار، حسب التراتبية الوظيفية.

وكانت وزارة النفط والغاز، قد أعلنت عزمها، مطلع سبتمبر الجاري، زيادة العلاوة الحقلية والتمييزية لموظفي القطاع، تقديرًا للجهود الاستثنائية.