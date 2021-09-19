المنفى ينعى أفراد طاقم الطائرة العامودية

أخبار ليبيا 24

نعى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، أفراد طاقم الطائرتين العاموديتين التابعتين لسلاح الجو الليبي جراء اصطدامهما فوق منطقة مسوس جنوب شرق بنغازي.

وقال المنفي في بيان له عبر صفحته بـ فيسبوك، “نترحم عليهما، ونسأل الله أن يرحمهما ويتقبلهما مع الشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا”.

وكان قد أعلن المتحدث باسم القوات الخاصة، العميد ميلاد الزوي، سقوط طائرتين عاموديتين تابعتين لسلاح الجو الليبي، إثر تصادمهما بالقرب من منطقة مسوس.

وأكد الزوي في بيان عبر صفحته الرسمية بـ فيسبوك، اليوم الأحد، وفاة طاقم إحدى الطائرتين في حين نجى طاقم الطائرة الأخرى، مشيرا إلى أن طاقم الطائرة المتوفيين هم: “العميد طيار بوزيد البرعصى، والعريف فنى ميلاد الأصيبعى، وهم من قاعدة بنينا الجوية.