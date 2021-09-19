المريمي: النواب سيناقش سحب الثقة من حكومة الدبيبة بعد أن وصلت لـ 42 طلبًا المريمي: النواب يريدون حكومة عادلة تدمج الوزارات والهيئات بشكل صحيح

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قال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب، فتحي المريمي، إنه يستبعد سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية، قبل أن يتقدم 42 نائبا بطلب لسحب الثقة.

المريمي أوضح ، في تصريحات متلفزة، أن هناك دفعا نحو أن تكون حكومة عادلة وأن تدمج الوزارات والهيئات بشكل صحيح وتعدل في التوزيع بين الأقاليم الثلاثة .

ولفت إلى أن أعضاء مجلس النواب كانوا يستبعدون سحب الثقة من الحكومة، ولكن بعد تقدم 42 نائبا من كل الدوائر الانتخابية بطلب لسحب الثقة منها، أصبحت الجلسة التي يتم الإعداد لعقدها، ملزمة بالاستماع لآراء هؤلاء النواب، وصولا لاتفاق إما بسحب الثقة أو الاستمرار، وفي حال سحب الثقة ستكون حكومة تصريف أعمال.