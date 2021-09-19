العثور على قلادة نحاسية ترجع للحرب العالمية الثانية بمنطقة عكرمة غرب طبرق

أخبارليبيا24- خاص

كشف رئيس جمعية طبرق للتراث والدراسات التاريخية عمر الهنيد اليوم الأحد العثور على قلادة نحاسية ترجع للحرب العالمية الثانية بمنطقة عكرمة 20 كم غرب المدينة.

وأضاف الهنيد في تصريح لـ”أخبارلييا24″ أن مواطنًا أبلغ فريق جمعية طبرق للتراث والدراسات التاريخية بعثوره على قلادة نحاسية في منطقة عكرمة تبعد عن طبرق 20 كم غرب المدينة تعود للحرب العالمية الثانية.

وأوضح رئيس الجمعية أنه من خلال التحليل المبدئي للقطعة النحاسية وهي على شكل دائري بها الفأس وحزمة الأغصان تشير إلى أنها تعود لفترة الفاشية وكانت تعلق على الدبابات الإيطالية.

وأشار الهنيد إلى أن مدينة طبرق تعرضت خلال الحرب العالمية الثانية لأشد حصار عسكري من قبل قوات المحور والذي استمر لمدة 8 أشهر.

وأفاد رئيس الجمعية أنه خلال هذه الفترة تعرضت طبرق لأكثر من ألف قنبلة مما تسبب في دمارها بالكامل ولازالت شاهدة على ويلات هذه الحرب المدمرة والتي تركت آلاف الألغام والقنابل وكذلك الطائرات والسفن الغارقة في البحر.

وأكد الهنيد أنه لازالت الاكتشافات تتوالى بمدينة طبرق التي كانت مسرحاً للحرب العالمية الثانية، فهي مليئة بهذه القطع ولازالت تكتشف كل يوم.