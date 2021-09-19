الشكشاك : الوضع الوبائي في تاورغاء جيد وسط التزام بالإجراءات الاحترازية الشكشاك : سنفتتح قريبًا في تاورغاء مركزا للعزل بعدد 30 سريرا

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قال رئيس المجلس المحلي تاورغاء عبد الرحمن الشكشاك، إن هناك أكثر من ألفي عائلة عادت إلى تاورغاء، وهناك عائلات تقوم بصيانة منازلها؛ استعداداً لعودتهم .

الشكشاك أضاف، في تصريحات صحفية، أن أغلب المناطق عادت لها الكهرباء، ولكن نحتاج إلى أعمدة وأسلاك كهرباء لباقي المناطق التي لم ترجع إليها بعد .

وتابع “سنفتتح في اليومين المقبلين مركزا للعزل بعدد 30 سريرا، مُجهزا كلياً حتى بمصنع أكسجين، فالوضع الوبائي بالمدينة جيد، والمواطنون ملتزمون بالإجراءات الاحترازية ومبتعدون عن التجمعات التي تسبب في تفاقم الوضع”، على حد قوله.

وأشار إلى أن الأسبوع الماضي بلغ عدد مسحات كورونا في المدينة 300 عينة، فالمدينة تشهد هذا العام انخفاضا في الحالات المصابة بـ “اللشمانيا” مقارنة بعامي 2018-2019 .

وشدد على أن تاورغاء يوجد بها مكاتب “السجل المدني، البريد، الحرس البلدي، الشرطة، الجوازات، التعليم، الأوقاف، شؤون الزكاة، المركز الوطني لمكافحة الأمراض، مركز مكافحة اللشمانيا .