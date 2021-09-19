الدبيبة يثني على مشاريع مجمعات العاصمة الإدارية بالقاهرة ويقول إنها ستكون نموذجا يقتدى به في ليبيا

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أثنى، رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، خلال زيارة ميدانية لمشاريع مجمعات العاصمة الإدارية بالقاهرة، على ما قامت به الحكومة المصرية من جهد مضاعف خلال فترة زمنية وجيزة وأنجزت العديد من المشاريع.

وقال الدبيبة، إن هذا المشروع سيعطي نموذج يقتدى به في المنطقة وليبيا خاصة في ظل ما نتطلع إلى تحقيقه من إعادة إعمار وبناء.

وقام الدبيبة، رفقة نائبه رمضان أبوجناح وعدد من الوزراء، بزيارة ميدانية لمعظم المباني والمجمعات والمرافق الخدمية بالعاصمة الإدارية بالقاهرة.