الخدمات الصحية طبرق: كورونا في ذروتها ويقابلها عزوف المواطنين على التطعيم

أخبارليبيا24- خاص

كشف مدير إدارة الخدمات الصحية طبرق عبدالمنعم أسويكر اليوم الأحد، إن كورونا في ذروتها الآن في المدينة وتحصد الوفيات اليومية.

وأضاف أسويكر في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ أن عزوف المواطنين عن التطعيم هو من أكبر المشاكل التي تواجهنا.

وأوضح مدير الإدارة أن عدد المطعمين وصل إلى 11.248 مواطن في مدينة مكتظة بالسكان لأكثر من 300 ألف مواطن وآلاف المغتربين من العرب والأجانب.

وتابع أسويكر : “أقل ما يجب أن نصل إليه هو 100 ألف مواطن حتى نصل إلى المناعة المجتمعية”.

وقال مدير الإدارة :”نغطي مساحة كبيرة بالتطعيم من عين الغزالة غرباً إلى كمبوت شرقا وتم إضافة المركز الصحي البردي ومركز التطعيمات بمنطقة قصر الجدي وهي شرق طبرق”.

وذكر أن التطعيمات المتوفرة حالياً أسترازينكا الإنجليزي جرعتين والصيني سينو فارم جرعتين والروسي لدينا الجرعة الأولى وهنالك الآن دراسات حول الجرعة الثانية من قبل المركز الوطني لمكافحة الأمراض باستبدال الجرعة الثانية من لقاح ثاني.

وأضاف أسويكر :”لدينا فرق متحركة تخص لتطعيم كبار السن والعجزة والمرضى ويصل التطعيم حتى بيوت هؤلاء، كما أننا على أتم الاستعداد للتواصل مع الشركات والمؤسسات والمصارف وغيرها لتطعيم العاملين فيها بكل يسر وسهولة”.

وأفاد مدير الإدارة :”نتلقى في عدد من المخاطبات من الشركات والمؤسسات لتطعيم العاملين فيها ونتفاجأ بالعدد القليل فقط وبهذا نخسر بقية التطعيمات التي تخرج من البرادات على الأعداد المذكورة في رسائل الشركات والمؤسسات”.