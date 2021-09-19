الحويج : حكومة الوحدة وقعت اتفاقيات مع مصر بـ33 مليارا دينار

أخبار ليبيا 24

قال وزير الاقتصاد والتجارة، محمد الحويج، إن حكومة الوحدة الوطنية، وقعت اتفاقيات مع الحكومة المصرية في عدد كبير من العقود في مجال الكهرباء والإسكان والبنية التحتية، مشيرا إلى أن إجمالي هذه المبالغ وصلت ثلاثة وثلاثين مليارا، لتنفيذ ما جاء في المذكرات خلال الفترة القادمة إذا استمرت .

الحويج أضاف خلال مقابلة أجراها مع قناة الحرة الأمريكية، أن هذه الاتفاقيات موقعة بين الدولتين المصرية والليبية، وأنه حتى إن لم تستمر الحكومة الحالية وجرت الانتخابات، فإن تلك الاتفاقيات مستمرة بوصفها شراكة واتفاقا بين الدول .

وأكد أن الحكومة يمكنها إدارة ما يمكن إدارته في هذه الفترة من خلال توفير موارد غير مباشرة .

وأوضح الحويج أن القانون الليبي أعطى الحق في حالة عدم إقرار الميزانية للصرف من الميزانية السابقة السنة الماضية خصوصا المرتبات أو الأشياء الطارئة .