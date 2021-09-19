الجويّفي: المكالمة المتداولة عائلية.. وتم نشرها لإسكاتنا في بعض الأمور

أخبار ليبيا 24

انتشر في الساعات القليلة الماضية عبر مواقع التواصل مقطع فيديو، يظهر وزير الرياضة، عبدالشفيع البرعصي، مع امرأة.. أخبار ليبيا 24، تواصلت مع الوزير للحديث عن أسباب تسريب هذا الفيديو.

بخصوص الفيديو الذي تم تداوله على التواصل الاجتماعي، ترى ما سبب النشر في رأيك ؟

هي حرب قذرة استخدمت ضدنا لإسكاتنا في بعض الأمور وعدم التدخل فيها، كما أؤكد للجميع أن المكالمة كانت عائلية.

ما هي الأسباب أو الأمور التي يريدون اسكاتكم بها لدرجة نشر فيديو عائلي ؟

هي حروب أخرى للسيطرة على الوضع السياسي و أيضا تخريب أي عمل وطني يجمع الليبيين شرقاً و غرباً ونحن يعرفنا الليبيين منذ عقود، و لسنا حديثي العهد بالسياسة والعمل السياسي وخصومنا يعرفون ذلك وبيوتنا معروفة في البيضاء، و علاقتنا الاجتماعيه مع كل قبائل ليبيا، و لسنا جهويين و خصومنا جهويين، و يشهد لنا القاصي قبل الداني على ذلك.

لماذا لا نتحدث بتفاصيل عن هذه الحروب ؟

ما استطيع قوله إن هناك عدة قرارات تضر مواطنينا و مناطقنا وقفنا ضدها في مجلس الوزراء مثل الغاء قرار إنشاء جامعتين طبيتين في طرابلس و بنغازي، وهما في الأساس كانت كليات عريقة ويريدون تحويلها إلي جامعات قزمية سيتضرر منها الطالب المسجل حالياً. أيضاً حرب الفساد و تركة الحكومة المؤقتة و لجان الديون السابقة و التي اسندت لمقاولين معينين و تناسي باقي المناطق.

هذه اتهامات تحتاج لدلائل للحديث عنها ؟

عندما يتم سؤالي بشكل رسمي استطيع الحديث عنها، و إيضاح كل شيء.

هل لديك إضافة أخرى ؟

أقول لكل الليبيين، إن الحرب المشتعلة هي لفئة تحاول التحكم في ليبيا، و لن نسمح بذلك مهما فعلوا، و لم نخن الوطن أو نبيعه للأجنبي، و ليس لدينا ما نخاف منه، و تعودنا على المواجهة و الحرب غير القذرة.