ارتفاع درجات الحرارة وأجواء ساخنة على مناطق شمال ليبيا

19 سبتمبر، 2021 10:20 ص
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طقس ليبيا
طقس ليبيا

أخبار ليبيا 24

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الأحد الموافق للتاسع عشر من سبتمبر الجاري .

ووفقا للملخص العام للنشرة يشهد الطقس أجواء ساخنة على مناطق شمال ليبيا خاصة مناطق الشمال الغربي.

رأس إجدير حتى سرت–سهل الجفارة جبل نفوسة :-

  • الطقس: السماء صافية مع ظهور شبورة مائية في الصباح الباكر ليوم الغد على المناطق من زوارة لطرابلس.
  • الرياح: جنوبية غربية معتدلة السرعة، تتحول إلى شمالية يوم الغد على الساحل الممتد من (رأس أجدير إلى طرابلس).
  • درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (37- 42) مْ ، وتسجل تراجع بسيط يوم الغد على الساحل الممتد من (رأس أجدير إلى طرابلس).

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

  • الطقس: السماء صافيه.
  • الرياح: شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.
  • درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (33-37) مْ وتسجل ارتفاع بسيط يوم الغد.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

  • الطقس: السماء صافية.
  • الرياح: جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة.
  • درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (37- 41) مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:-

  • الطقس: السماء صافية.
  • الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
  • درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (34- 38) مْ وتسجل ارتفاع تدريجي من يوم الغد.

غروب الشمس على مدينة طرابلس لهذا اليوم الساعة (19:08).

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:53).

19 سبتمبر، 2021 10:20 ص
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