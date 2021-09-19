إنفوغرافيك| تعرف على أهم الشروط في قانون انتخاب رئيس الدولة الموقع من عقيلة صالح

أخبارليبيا24- إنفوغرافيك

– يتضمن القانون 13 فصلًا تندرج فيها 77 مادة.

أهم الشروط:

– أن يكون ليبيًا مسلمًا من أبوين ليبيين مسلمين.

– ألا يحمل جنسية دولة أخرى عند ترشحه.

– ألا يكون متزوجا من غير ليبية أو متزوجة من غير ليبي.

– ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية.

– أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي أو ما يعادله.

– أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية، وغير محكوم في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

– أن يكون لائقا صحيا لممارسة مهام الرئاسة.

– أن يقدم إقرارا بممتلكاته الثابتة والمنقولة له ولزوجته وأولاده القصر.

– ألا يكون موظفا بالمفوضية أو لجانها الانتخابية وأية شروط أخرى ينص عليها القانون.

– أن يقدم تزكية من 5 آلاف ناخب من المسجلين بقاعدة بيانات الناخبين.

– أن يكون المواطن سواء كان مدنيا أو عسكريا متوقفا عن العمل وممارسة مهامه قبل الانتخابات بثلاثة أشهر.

– إذا لم ينتخب يعود لسابق عمله وتصرف له مستحقاته كافة.