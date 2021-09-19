إنفوغرافيك| تعرف على أهم الشروط في قانون انتخاب رئيس الدولة الموقع من عقيلة صالح
أخبارليبيا24- إنفوغرافيك
– يتضمن القانون 13 فصلًا تندرج فيها 77 مادة.
أهم الشروط:
– أن يكون ليبيًا مسلمًا من أبوين ليبيين مسلمين.
– ألا يحمل جنسية دولة أخرى عند ترشحه.
– ألا يكون متزوجا من غير ليبية أو متزوجة من غير ليبي.
– ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية.
– أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي أو ما يعادله.
– أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية، وغير محكوم في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
– أن يكون لائقا صحيا لممارسة مهام الرئاسة.
– أن يقدم إقرارا بممتلكاته الثابتة والمنقولة له ولزوجته وأولاده القصر.
– ألا يكون موظفا بالمفوضية أو لجانها الانتخابية وأية شروط أخرى ينص عليها القانون.
– أن يقدم تزكية من 5 آلاف ناخب من المسجلين بقاعدة بيانات الناخبين.
– أن يكون المواطن سواء كان مدنيا أو عسكريا متوقفا عن العمل وممارسة مهامه قبل الانتخابات بثلاثة أشهر.
– إذا لم ينتخب يعود لسابق عمله وتصرف له مستحقاته كافة.