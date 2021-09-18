وزارة الصناعة تؤكد على ضرورة تأسيس أجسام قانونية بشكل صحيح وكيل الصناعة يشدد على المستثمرين بضرورة دفع ما عليهم من إيجارات لصالح الدولة

أخبار ليبيا 24

اختتم وكيل وزارة الصناعة والمعادن لشؤون التعدين منصف الشلوي جولته الميدانية بالمنطقة الشرقية بزيارة مدينة البيضاء.

وخلال الزيارة تفقد الوكيل خمسة محاجر بمنطقة جردس الجراري التي تبعد سبعين كلم جنوب الجبل الأخضر، ومحجرين آخرين بمنطقة تنملو التي تبعد خمسة وثمانين كلم جنوب الجبل الأخضر.

واجتمع الشلوي مع المستثمرين بهذه المحاجر أكد فيه ضرورة تأسيس أجسام قانونية بشكل صحيح من قبل المستثمرين ودفع ما عليهم من إيجارات لصالح الدولة الليبية.

وشدد الوكيل على ضرورة التزام المستثمرين بالمساحات التي تمنح لهم وتوفير الاشتراطات البيئية اللازمة وحصولهم على التراخيص والعقود وأن تكون سارية المفعول وذلك وفق ما تنص عليه مواد القانون رقم 2 لسنة 1971 وبقية اللوائح التنفيذية المقرة و المعنية بالمحاجر والمناجم.