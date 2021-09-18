مفوضية الانتخابات تعلن انتهاء عملية تسجيل الناخبين من الخارج

أخبار ليبيا 24

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اليوم السبت، انتهاء مرحلة تسجيل الناخبين بالخارج وذلك بانتهاء يوم أمس الجمعة، بحلول الساعة 11:59 مساء بتوقيت ليبيا.

وأكدت المفوضية توقف المنظومة عن استقبال طلبات المواطنين للتسجيل، أو الاستفسار على الموقع المخصص لذلك، مشيرة أنه تم تسجيل عدد “10,729” ناخباً مقيماً بالخارج من بينهم “7,296” من الرجال و”3,433″ من النساء.

وأشارت المفوضية أن أعلى مستويات التسجيل كانت في المملكة المتحدة حيث بلغ عدد المسجلين “2,040” ناخباً، يليها جمهورية مصر العربية وبلغ “1,290” ناخباً، ثم تركيا وبلغ “905” ناخباً.

وقالت المفوضية أن العدد النهائي للمسجلين بمنظومة الناخبين بالداخل والخارج “2,865,624” ناخباً من بينهم “1,628,305” من الرجال، و”1,237,319″ من النساء.

وهنأت المفوضية كافة الليبيين بالداخل والخارج الذين أدرجوا أسمائهم بسجل الناخبين، تعبيراً عن تطلعاتهم نحو بناء دولة ديمقراطية قوامها الاحتكام إلى صناديق الاقتراع.

وتعهدت المفوضية بأنها ستتحمل جميع مسؤولياتها لكي تحقق أعلى مستويات الثقة والنزاهة في تنفيذ الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل.

وأكدت المفوضية أنها تستعد لانطلاقة المرحلة القادمة، وهي مرحلة تسليم بطاقات الانتخاب إلى الناخبين، عبر مراكز الانتخاب التي سجلوا بها، حالما يتم الإعلان عن ذلك قريباً.

ودعت المفوضية جميع الشركاء من منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، ومؤسسات الدولة، والمواطنين عامة إلى المساهمة في إنجاح المرحلة القادمة من خلال الإسهام في حملات التوعية والتحفيز لاستلام بطاقاتهم لكي يتمكنوا من المشاركة في عملية الاقتراع.