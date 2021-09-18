معترضًا على منحة الزواج.. الأعلى للقضاء : لا تحقق الأغراض التي ابتغاها الشرع الإسلامي الأعلى للقضاء : كثير من هذه العقود يرغب أصحابها في الحصول على المنحة فقط

أخبار ليبيا 24

أصدر المجلس الأعلى للقضاء خطابا اليوم السبت، موجها إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، طالبه فيها بالتراجع عن إقرار منحة الزوج التي أقرها الأسبوع الماضي .

وقال المجلس في خطابه الذي تابعته وكالة أخبار ليبيا 24 إنه لوحظ خلال الأيام الما ضية، إقبالا منقطع النظير على إبرام عقود الزواج، مع بدء صرف المنحة، مؤكدا أن كثير من هذه العقود يرغب أصحابها في الحصول على المنحة، التي تصل إلى 20 ألف دينار لكل طرف.

وأكد البيان أن هذه الزيجات لا تحقق الغرض الذي ابتغاه الشرع الإسلامي، لبناء الأسر، ولا حتى تحقق الغرض الذي ترمي إليه الحكومة من وراء المنحة، وهو ما يعني أن الفترة المقبلة ستكدس فيها المحاكم بطلبات الطلاق بعدما يحصل البعض على المنحة.

واقترح المجلس إعداد مشروع قانون يضمن تخصيص موازنة سنوية لصندوق دعم الزواج، لضمان عدم التسرّع في اتخاذ الشباب قرار الزواج.

وكانت حكومة الوحدة الوطنية قد رصدت مبلغ مليار دينار لصالح برنامج لدعم زواج 50 ألف شاب وشابة، بواقع 20 ألفًا لكل شريك، شريطة عقد القران والحصول على قيد عائلي.