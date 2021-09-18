قوات سودانية تضبط عصابة وأسلحة مهربة بالقرب من ليبيا

أخبار ليبيا24

قالت قوات الدعم السريع السوداني إنها ضبطت شحنة من الأسلحة والمتفجرات وأوقفت 4 من عصابة تعمل في تجارة السلاح بينهم أجانب على الحدود مع ليبيا.

وأوضحت، أن قوات الدعم السريع “متحرك درع الصحراء” المنتشر على الشريط الحدودي بين السودان ومصر وليبيا، تمكنت من ضبط شحنة أسلحة وذخائر ومتفجرات قادمة من دولة ليبيا بجانب توقيف 4 أفراد من عصابات تجارة السلاح بينهم أجانب.

ونقلت القوة، عن المقدم علي أحمد، قائد قاعدة الشفرليت العسكرية الحدودية، أنه فور صول معلومات عن نشاط العصابات في منطقة سيف البارلي على المثلث الحدودي، تحركت دوريات الدعم السريع لتمشيط المنطقة.

وأضاف، اشتبكت الدوريات مع العصابات على بعد ثلاث كيلومترات من المنطقة وتمت عملية مطاردة العصابات التي تمكنت خلالها قوات الدعم السريع من استلام سيارتين ماركة (GMC) على متنها عدد 36 بندقية كلاشنكوف وعدد 2 صندوق قنابل يدوية، بالإضافة إلى مدفع (دوشكا وقاذف آربي جي 7) وعدد كبير من الذخائر بمختلف أنواعها.

وذكر، أن 2 من افراد العصابة يحملون الجنسية الليبية، وتم التحري معهم وتسليمهم للجهات المختصة لتكملة الإجراءات القانونية.