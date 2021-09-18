قبائل الطوارق تعزي الشعب الجزائري في وفاة الرئيس “بوتفليقة” قبائل الطوارق : الشعب الجزائري فقدوا قائداً كرّس حياته لخدمة وطنه وأمته ورفع شأنها

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قدم رئيـس مجلس شيوخ قبائل الطوارق في ليبيا، وإدارة وأعضاء المجلس التعـزية إلى الشعب الجزائري الشقيق، في وفاة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

ووصف المجلس بوتفليقة بالزعيم الوطني والحكيم الذي قـدم الكثير إلى شعبه وبلاده وبذل العطاء والجهد لخدمة القضايا العربية و الأفريقية بمواجهة التحديات المختلفة.

وقال إن الشعب الجزائري والأمة الإسلامية فقدوا قائداً كرّس حياته لخدمة وطنه وأمته ورفع شأنها عبر مواقف مشهودة للعالم العربي والإسلامي.

وأكد المجلس تضامنه مع الشعب الجزائري متمنياً له السلام الدائم والتقدم والازدهار.

وأعلنت الرئاسة الجزائرية وفاة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة عن عمر ناهز 84 عاما، بعد أكثر من عامين على تنحيه تحت ضغط الاحتجاجات الجماهيرية والجيش.

وحكم بوتفليقة الجزائر 20 عاما قبل استقالته في أبريل 2019 بعد مظاهرات في الشوارع رفضت خطته للترشح لفترة خامسة.

وولد عبد العزيز بوتفليقة في الثاني من مارس 1937 لأب وأم جزائريين، في مدينة وجدة المغربية التي عاش وترعرع فيها حتى أنهى دراسته الثانوية، وفي عام 1956، تخلى عن الدراسة ليلتحق بجيش التحرير الوطني وهو في سن الـ19.