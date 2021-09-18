عميد بلدية مساعد ينفي رفع سعر تأشيرة دخول الليبيين إلى مصر

أخبار ليبيا 24 – خاص

نفى عميد بلدية مساعد صالح معوض الأخبار المتداولة بمواقع التواصل الاجتماعي والتي تفيد برفع تأشيرة دخول الليبيين إلى مصر واستئناف الرحلات الجوية بين البلدين من مطار القاهرة.

معوض قال – في تصريح لأخبار ليبيا 24، اليوم السبت، إن هذه الأخبار عارية عن الصحة جملة وتفصيلاً، ولا يوجد أي إجراء رسمي بالخصوص حتى هذه اللحظة، لافتاً أن المنفذ البري مساعد – السلوم يعمل بشكل اعتيادي وحركة العبور انسيابية.

وأوضح أن اللجان المختصة متواجدة بالمنفذ البري، والبروتوكل الصحي المعمول به في الجانب الليبي ساري العمل به، والأمور تسير بشكل جيد.

ونشر نشطاء التواصل الاجتماعي خبر مفاده أن الحكومة المصرية فرضت دفع رسوم تقدر بــ “25” دولار، و”350″ جنيه مصري لكل من يدخل أراضيها من المواطنين الليبيين والعرب .

وطالب النشطاء حكومة الوحدة باتخاذ جميع الاجراءات اللازمة للحفاظ على كرامة المواطن خصوصاً في المنفذ البري مساعد ومطار برج العرب، حسب وصفهم .