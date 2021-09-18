تشديد الإجراءات الاحترازية في الكُفرة لمواجهة كورونا

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قررت، غرفة الطوارئ الصحية ببلدية الكُفرة، اليوم السبت، تشديد الاجراءات الاحترازية بالنظر إلى الوضع الوبائي لفيروس كورونا الخطير الذي تمر به مدينة الكُفرة.

وأكد، عميد بلدية الكُفرة المكلف، مسعود عبدالله، وفقا للمكتب الإعلامي للبلدية، أنه استجابة لتوصيات اللجنة والعمل بها اعتبارا من اليوم تقرر تمديد الحظر الجزئي حتى الخميس القادم، وفرض اصطحاب بطاقات التطعيم عند ركوب الطائرة أو دخول المرافق الصحية.

وأضاف، كما تقرر منع التجمعات والمناسبات والاحتفالات وإغلاق المصارف نهائيا طيلة الأسبوع، واكتفاء المؤسسات الإدارية بموظف واحد فقط.

وشدد عبدالله، على أن كل من يخالف هذه التعليمات يتحمل المسؤولية المترتبة على ذلك.