تسجل عدد “4” حالات وفاة بمركز العزل في طبرق بسبب كورونا مسؤول طبي : حالات الوفيات في تزايد مستمر وسط غياب تطبيق الإجراءات الاحترازية

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد مصدر طبي مسؤول بقسم العزل بمركز طبرق الطبي تسجيل ليلة البارحة بقسم العزل بالمركز عدد “4” حالات وفاة بسبب فيروس كورونا رجلان وامرأتان .

المصدر أوضح في تصريح خاص لوكالة أخبار ليبيا 24، اليوم السبت، أن حالات الوفيات في تزايد مستمر وسط غياب تطبيق الإجراءات الاحترازية لدى المواطنين.

ولفت إلى أنه يوجد لدينا الآن 11 حالة على أجهزة التنفس الصناعي بقسم العزل، و”15″ حالة في القسم على الأكسجين العادي منها سيدتان حوامل واحدة ليبية والأخرى سودانية .

وذكر أنه وصلت للمركز كمية من الأكسجين السائل من دولة مصر الشقيقة تقدر بــ “3000” متر مكعب من مدة أسبوعين ولم يتبقى منها إلا 200 متر الآن .

وكشف أنهم في انتظار وصول كمية أخرى من الأكسجين المسال من مصر خلال الفترة القادمة، منوهًا إلى أن المصنع الوحيد للأكسجين والذي يزود طبي طبرق وعدد من المناطق المجاورة مازال في منطقة باب الزيتون شرق طبرق .

وتابع المسؤول الطبي نفسه أنه يوجد لدينا عدد 4 أدوية مهمة لفيروس كورونا غير متوفرة من الإمداد الطبي وهي عامل مساعد ومهم في مكافحة وباء كورونا.

وطالب كل المواطنين لأخذ الخطوات الاحترازية لمكافحة وباء كورونا ولبس الكمامات والتطعيم والتباعد الاجتماعي .