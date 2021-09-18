تركيب أجهزة تفتيش متطورة في مطار بنينا الدولي الأجهزة مطابقة للمعايير القياسية المعتمدة من قبل سلطة الطيران المدني

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أعلن مطار بنينا الدولي، انتهاء أعمال تركيب أجهزة التفتيش الأمني الحديثة في مطار بنينا الدولي، في صالتي الركاب الدولية والداخلية في المطار.

وقال مساعد مدير مطار بنينا الدولي، مفتاح الفسي، في إيجاز صحفي، إن أعمال التركيب جاءت ضمن إطار خطة مصلحة المطارات لتجديد أجهزة الكشف الأمني في المطارات التابعة لها.

الفسي أضاف أن العمل تم بإشراف اللجان المشكلة من مدير مصلحة المطارات، بما يلبي المعايير القياسية المعتمدة من قبل سلطة الطيران المدني .