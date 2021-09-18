تركيب أجهزة تفتيش متطورة في مطار بنينا الدولي

الأجهزة مطابقة للمعايير القياسية المعتمدة من قبل سلطة الطيران المدني

18 سبتمبر، 2021 4:07 م
0
مطار بنينا
مطار بنينا

أخبار ليبيا 24

أعلن مطار بنينا الدولي، انتهاء أعمال تركيب أجهزة التفتيش الأمني الحديثة في مطار بنينا الدولي، في صالتي الركاب الدولية والداخلية في المطار.

وقال مساعد مدير مطار بنينا الدولي، مفتاح الفسي، في إيجاز صحفي، إن أعمال التركيب جاءت ضمن إطار خطة مصلحة المطارات لتجديد أجهزة الكشف الأمني في المطارات التابعة لها.

الفسي أضاف أن العمل تم بإشراف اللجان المشكلة من مدير مصلحة المطارات، بما يلبي المعايير القياسية المعتمدة من قبل سلطة الطيران المدني .

18 سبتمبر، 2021 4:07 م
0

مقالات ذات صلة

عبد العزيز بوتفليقة

قبائل الطوارق تعزي الشعب الجزائري في وفاة الرئيس “بوتفليقة”

18 سبتمبر، 2021 4:02 م
عميد بلدية مساعد صالح معوض

عميد بلدية مساعد ينفي رفع سعر تأشيرة دخول الليبيين إلى مصر

18 سبتمبر، 2021 3:53 م
المعارضة التشادية

التلفزيون التشادي: انشقاق عدد من عناصر المعارضة التشادية وانضمام للقوات النظامية

18 سبتمبر، 2021 3:39 م
مركز العزل سرت

الأميل : العمل شارف على الانتهاء بتركيب منظومة الأكسجين بمركز العزل سرت

18 سبتمبر، 2021 3:28 م
زر الذهاب إلى الأعلى