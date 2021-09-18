النخلتين يتوج ببطولة “الصابري الزين” للكرة الشاطئية

18 سبتمبر، 2021 9:45 ص
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أخبار ليبيا 24

توج فريق النخلتين بلقب  النسخة الخامسة لمنافسات بطولة “الصابري الزين” لكرة القدم الشاطئية بعد تفوقه المثير على فريق لميس بأربعة اهداف مقابل ثلاثة.  

وكانت البطولة قد اختتمت على شواطئ منطقة الصابري في مدينة بنغازي مساء أمس الجمعة وسط حضور جماهيري كبير. 

وشهدت البطولة مشاركة 8 فرق بمشاركة لاعبين من مختلف المدن الليبية تنافسوا على مدار أسبوع كامل.

وحضر البطولة مدرب منتخب ليبيا لكرة القدم الشاطئية “عماد بيزان” وذلك بهدف اختيار عناصر المنتخب الوطني للمشاركة في الاستحقاقات المقبلة.

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18 سبتمبر، 2021 9:45 ص
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