المركزي يؤكد استمرار توزيع السيولة النقدية لفروع مصارف البلاد المركزي هناك مخزون كبير من السيولة في خزانة المركزي وفروع المصارف التجارية

أخبار ليبيا 24

أعلن مصرف ليبيا المركزي عن استمرار الفروع بتوزيع السيولة بشكل منتظم بكافة مناطق ليبيا وأكد على توفر مخزون كبير من السيولة لديه ولدى فروع المصارف التجارية.

وأوضح المركزي باستمراره في نقل شحنات سيولة هذا الأسبوع إلى فروع المصارف بالمنطقة الشرقية والجنوبية إلى حين اكتفاء المصارف بشكل كلي من احتياجاتها من السيولة ورفع سقف السحب وتلبية احتياجات الزبائن .

وأكد مصرف ليبيا المركزي وصول شحنة سيولة لمدينة الكفرة اليوم السبت قادمة من مصرف ليبيا المركزي طرابلس بقيمة 13 مليون دينار ، خصص منها 8 مليون لفروع مصرف الجمهورية و 5 مليون لفروع مصرف شمال إفريقيا .

وكشف المركزي وصول شحنة سيولة لمدينة أوباري بقيمة 27.5 مليون دينار قادمة من مصرف ليبيا المركزي طرابلس، خصص منها للمصرف التجاري الوطني 12 مليون مصرف والجمهورية 8 مليون ومصرف شمال أفريقيا 7.5 مليون.

وتأتي هذه الشحنة في اطار خطة مصرف ليبيا المركزي لتوفير السيولة بكافة فروع المصارف والمناطق .