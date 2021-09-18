الطبال ينضم رسميًا للأهلي طرابلس

إدارة الأهلي طرابلس أبرمت صفقات قويه لتدعيم صفوف الفريق

18 سبتمبر، 2021 3:58 م
3
محمـد الطبـال
محمـد الطبـال

أخبار ليبيا 24 – رياضة

تعاقدت إدارةً  نادي الأهلي طرابلس رسميًا مع  اللاعب الدولي “محمـد الطبـال” قادمًا من الدوري الجزائري .

وأعلنت الصفحة الرسمية لنادي الأهلي طرابلس على فيسبوك الخبر دون ذكر التفاصيل .

وسبق للطبال صاحب الــ “28” عام وأن لعب في الدوري المحلي مع فريق الاتحاد ومنه انتقل لفريق شبيبة القبائل الجزائري عام 2019 .

وكانت إدارة الأهلي طرابلس قد أبرمت صفقات قويه لتدعيم صفوف الفريق تحضيرا للدوري الليبي والكونفدرالية الإفريقية أبرزها ضم “محمد المنير”، و”محمد الجورني” و”أحمد القديري” و”نور الدين اقليب” و”محمد التكبالي” .

18 سبتمبر، 2021 3:58 م
3

مقالات ذات صلة

قرار بريطاني يسمح لنجوم الفراعنة المشاركة في مواجهة فرسان المتوسط

18 سبتمبر، 2021 1:41 م

استعدادا لحي الوادي .. الأهلي طرابلس يكثف من تحضيراته في بنغازي

18 سبتمبر، 2021 11:47 ص

النخلتين يتوج ببطولة “الصابري الزين” للكرة الشاطئية

18 سبتمبر، 2021 9:45 ص

تواصل نهائيات ليبيا لكرة القدم داخل الصالات  

17 سبتمبر، 2021 4:56 م
زر الذهاب إلى الأعلى