الطبال ينضم رسميًا للأهلي طرابلس
إدارة الأهلي طرابلس أبرمت صفقات قويه لتدعيم صفوف الفريق
أخبار ليبيا 24 – رياضة
تعاقدت إدارةً نادي الأهلي طرابلس رسميًا مع اللاعب الدولي “محمـد الطبـال” قادمًا من الدوري الجزائري .
وأعلنت الصفحة الرسمية لنادي الأهلي طرابلس على فيسبوك الخبر دون ذكر التفاصيل .
وسبق للطبال صاحب الــ “28” عام وأن لعب في الدوري المحلي مع فريق الاتحاد ومنه انتقل لفريق شبيبة القبائل الجزائري عام 2019 .
وكانت إدارة الأهلي طرابلس قد أبرمت صفقات قويه لتدعيم صفوف الفريق تحضيرا للدوري الليبي والكونفدرالية الإفريقية أبرزها ضم “محمد المنير”، و”محمد الجورني” و”أحمد القديري” و”نور الدين اقليب” و”محمد التكبالي” .