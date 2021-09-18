الطبال ينضم رسميًا للأهلي طرابلس

أخبار ليبيا 24 – رياضة

تعاقدت إدارةً نادي الأهلي طرابلس رسميًا مع اللاعب الدولي “محمـد الطبـال” قادمًا من الدوري الجزائري .

وأعلنت الصفحة الرسمية لنادي الأهلي طرابلس على فيسبوك الخبر دون ذكر التفاصيل .

وسبق للطبال صاحب الــ “28” عام وأن لعب في الدوري المحلي مع فريق الاتحاد ومنه انتقل لفريق شبيبة القبائل الجزائري عام 2019 .

وكانت إدارة الأهلي طرابلس قد أبرمت صفقات قويه لتدعيم صفوف الفريق تحضيرا للدوري الليبي والكونفدرالية الإفريقية أبرزها ضم “محمد المنير”، و”محمد الجورني” و”أحمد القديري” و”نور الدين اقليب” و”محمد التكبالي” .