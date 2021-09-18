الصور يبحث مع السفير التونسي سبل تعزيز التعان القضائي في المسائل الجنائية  

أخبار ليبيا 24

بحث النائب العام، الصديق الصور، مع سفير الجمهورية التونسية لدى ليبيا، الأسعد عجيلي، أوضاع نزلاء مؤسسات الإصلاح والتأهيل من حملة الجنسية التونسية.

وبحسب بيان مكتب النائب العام بحث الطرفان في اللقاء الذي عقد الثلاثاء، ما تم اتخاذه من إجراءات في مواجهة نزلاء مؤسسات الإصلاح من التونسيين من قبل النيابة العامة الليبية.

كما استعرض الجانبان سبل تعزيز التعاون القضائي في المسائل الجنائية، بما في ذلك تعزيز جهود التصدي للجريمة المنظمة، وإيسار نظر طلبات تسليم المجرمين، عبر آلية عمل ترتكز على مذكرة تفاهم تجمع بين النيابتين العامتين الليبية والتونسية.