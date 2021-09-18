الداخلية تؤكد حرصها على إنجاح مشروع محطة مصراتة البحرية

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أكد، وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة، لواء محمود سعيد، اليوم السبت، حرص الوزارة لإنجاح مشروع محطة مصراتة البحرية بميناء الحديد والصلب، وتذليل كافة الصعوبات والمشاكل لتخفيف أعباء السفر على المواطنين.

جاء ذلك، خلال جولة تفقدية إلى المحطة، رفقة رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب عميد يوسف مراد، ومدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية لواء علي النويصري.

وقالت الداخلية، إن الوكيل استمع إلى شروح وافية حول آلية العمل بالمنفذ والإجراءات الأمنية، التي سيتم اتخاذها مع المسافرين المغادرين أو القادمين بما يضمن السيطرة الأمنية وسلامة الركاب.

وأضافت، أن الوكيل اطلع على آخر التجهيزات الفنية الخاصة بتفتيش السيارات والشاحنات بالإضافة إلى الحقائب والأمتعة، وصالات الركاب.