التلفزيون التشادي: انشقاق عدد من عناصر المعارضة التشادية وانضمام للقوات النظامية عناصر من المعارضة التشادية بقيادة "محمد حكي" تنظيم لقوات الجيش التشادي

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أعلن عدد من عناصر المعارضة التشادية، بقيادة محمد حكي عبدالرحمن، وعدد آلياتهم “98” الإنشقاق عن المعارضة، والانضمام للقوات التشادية النظامية.

وقال التلفزيون الرسمي التشادي، أن المجموعة المسلحة عادت إلى تشاد وانضمت إلى القوات التشادية النظامية.

ويأتي هذه العملية عقب تكبد المعارضة التشادية خسائر فادحة على القوات المسلحة العربية الليبية .

وقالت شعبة الإعلام الحربي، إن فرقة المهام الخاصة التابعة للواء طارق بن زياد المُعزّز، نفّذت عمليات عسكرية واسعة استهدفت خلالها المرتزقة وعناصر المعارضة التشادية المتمركزين داخل الأراضي الليبية.

الشعبة أكدت على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي أنه تم استهداف تمركزات هذه العناصر في منطقة تربو بالحدود الجنوبية.

وتمكنت وحدات الفرقة خلال اشتباكها مع هذه المجموعات المسلحة من تدمير عدد من الآليات والمدرعات التابعة لها والقضاء على من كان داخلها، وتستمر مطاردة بقايا هذه المجموعات في المناطق الحدودية.