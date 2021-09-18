الأميل : العمل شارف على الانتهاء بتركيب منظومة الأكسجين بمركز العزل سرت

الأميل : نسبة الإنجاز بمنظومة الأكسجين في مركز العزل بلغت "80 ‎%‎"

18 سبتمبر، 2021 3:28 م
6
مركز العزل سرت
مركز العزل سرت

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال الناطق باسم بلدية سرت محمد الأميل إن العمل جاري في تركيب منظومة الأكسجين بمركز العزل، وذلك منعاً لنقص الأكسجين لمرضى فيروس كورونا.

الأميل أوضح في تصريح لأخبار ليبيا 24، اليوم السبت، إن نسبة الانجاز وصلت إلى 80 ‎%‎، وقاربت الفرق الفنية من انتهاء تركيبها، لافتاً أن المنظومة تم شراءها من قبل بلدية سرت .

وأضاف أن مركز العزل سرت توجد به 13 حاله حالياً، ويوجد هناك انتشار للفيروس في المدينة، تزامناً مع نقص المستلزمات الطبية الوقائية كالكمامات والقفازات والكحول وغيرها، مشيراً إلى أن مواطن من مدينة الخمس تبرع بصندوق كمامات وصندوق قفازات وصندوق براستيمول .

وأكد الناطق باسم بلدية سرت محمد الأميل، أن العمل جاري على توسعة مركز العزل حتى يسع “40” حالة بدلاً من “20” حالة، مضيفاً أنه تم توفير أسره وبعض الامكانيات بمركز العزل لتوسعته.

18 سبتمبر، 2021 3:28 م
6

مقالات ذات صلة

مطار بنينا

تركيب أجهزة تفتيش متطورة في مطار بنينا الدولي

18 سبتمبر، 2021 4:07 م
عبد العزيز بوتفليقة

قبائل الطوارق تعزي الشعب الجزائري في وفاة الرئيس “بوتفليقة”

18 سبتمبر، 2021 4:02 م
عميد بلدية مساعد صالح معوض

عميد بلدية مساعد ينفي رفع سعر تأشيرة دخول الليبيين إلى مصر

18 سبتمبر، 2021 3:53 م
المعارضة التشادية

التلفزيون التشادي: انشقاق عدد من عناصر المعارضة التشادية وانضمام للقوات النظامية

18 سبتمبر، 2021 3:39 م
زر الذهاب إلى الأعلى