الأميل : العمل شارف على الانتهاء بتركيب منظومة الأكسجين بمركز العزل سرت

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال الناطق باسم بلدية سرت محمد الأميل إن العمل جاري في تركيب منظومة الأكسجين بمركز العزل، وذلك منعاً لنقص الأكسجين لمرضى فيروس كورونا.

الأميل أوضح في تصريح لأخبار ليبيا 24، اليوم السبت، إن نسبة الانجاز وصلت إلى 80 ‎%‎، وقاربت الفرق الفنية من انتهاء تركيبها، لافتاً أن المنظومة تم شراءها من قبل بلدية سرت .

وأضاف أن مركز العزل سرت توجد به 13 حاله حالياً، ويوجد هناك انتشار للفيروس في المدينة، تزامناً مع نقص المستلزمات الطبية الوقائية كالكمامات والقفازات والكحول وغيرها، مشيراً إلى أن مواطن من مدينة الخمس تبرع بصندوق كمامات وصندوق قفازات وصندوق براستيمول .

وأكد الناطق باسم بلدية سرت محمد الأميل، أن العمل جاري على توسعة مركز العزل حتى يسع “40” حالة بدلاً من “20” حالة، مضيفاً أنه تم توفير أسره وبعض الامكانيات بمركز العزل لتوسعته.