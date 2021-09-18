الأمم المتحدة تثني على جهود نائب الدبيبة على تسهيل عملها في بنغازي

أخبار ليبيا 24

وجهت مسؤولة مكتب حقوق الانسان والعدالة الانتقالية بالبعثة الأممية سوكي ناغرا، خطاب شكر إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية، حسين القطراني، بعد التسهيلات التي قدمها لفريق البعثة العامل في مدينة بنغازي .

وقال المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة في بنغازي في بيان له اليوم السبت، إنه من خلال اللقاءات التي جرت ما بين النائب الاول لرئيس الحكومة مع البعثة الاممية لمناقشة ملف حقوق الانسان وسيادة القانون ومن بينها لقاءه بالسيدة ناغرا.

وقال البيان إن القطراني يهتم بملف حقوق الإنسان وسيادة القانون، ويتابع وضع مؤسسات الإصلاح والتأهيل بشكل دوري، وهو ما جعل البعثة توجه خطاب شكر له ولفريق العمل الحكومي بالمنطقة الشرقية.

وتلقى القطراني رسالة من ناغرا تقدمت من خلالها بالشكر الجزيل لمجهوداته وشفافيته، كما ثمنت الاجراءات التي اتخذها لتسهيل عمل البعثة لمتابعة في ملف حقوق الإنسان، والتي من بينها تكليفه لرئيس ديوان الحكومة بمدينة بنغازي رضا الفريطيس ليكون ضابط للاتصال مع قسم حقوق الإنسان بالبعثة الأممية وذلك للتنسيق والمتابعة بشكل دائم .