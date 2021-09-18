افتتاح منظومة جوازات السفر بالمنطقة الشرقية في بنغازي

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افتتح وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية، فرج أقعيم، اليوم الخميس، منظومة جوازات السفر بالمنطقة الشرقية بحضور عدد من قيادات وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية.

وقال مكتب أقعيم، إن ذلك يأتي حرصا على تخفيف المعاناة على المواطنين أصحاب التقارير الطبية من ناحية الوقت والإجراءات وكذلك ذوي الاحتياجات الخاصة واستجابة لمناشداتهم المستمرة لمدى حاجيتهم لهذا المستند المهم.

وأكد المكتب، أنه سيتم طباعة جوازاتهم بمدينة بنغازي، وبذلك يمكن للجميع الآن الحصول على جواز سفر، بدون عراقيل وبدون أي عطلة.