استعدادا لحي الوادي .. الأهلي طرابلس يكثف من تحضيراته في بنغازي

أخبار ليبيا 24

أجرى فريق الأهلي طرابلس لكرة القدم حصة تدريبة، أمس الجمعة، على ملعب شهداء بنينا هي الأولى له منذ وصوله إلى مدينة بنغازي مساء الخميس.

وشارك في تدريبات الأهلي طرابلس كامل اللاعبين تحت إشراف الفرنسي برنارد سيموندي.

ويستعد أبناء العاصمة لمواجهة فريق حي الوادى السوداني، غدا الأحد، في لقاء حاسم سيحدد المتأهل للدور المقبل للكونفدرالية الأفريقية.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” قد ألغى مباراة الذهاب التي كان من المقرر إقامتها بالعاصمة السودانية الأسبوع الماضي بعد اعتراض الأهلي طرابلس على أرضية الملعب ومرافقه.

ويسعى وصيف الدوري الليبي لتحقيق نتائج جيدة في المسابقة خاصة وأنه يمتلك لاعبين على مستوى عال يمكنهم قيادة دفة الفريق للوصول إلى أدوار متقدمة في المسابقة.