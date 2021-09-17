وصول مياه الشرب إلى منطقة سيناون بعد انقطاع لسنوات

أخبار ليبيا24

وصلت، لأول مرة، منذ عدة سنوات المياه، إلى خزان منطقة سيناون، الواقعة في غرب ليبيا قرب غدامس، وذلك وفق ما أعلنت عنه المؤسسة الوطنية للنفط.

وقالت المؤسسة، إنها “قامت ضمن برامج التنمية المستدامة وتلبية لمطالب السلطات المحلية وأعيان وأهالي مدينة سيناون بالتدخل لحلحة مشكلة انقطاع امدادات المياه للمدينة منذ سنوات” .

وأضافت، “تم يوم الأربعاء وبحمد الله وصول المياه إلى خزان المدينة الرئيسي بسيناون ليتم خلال الأيام القادمة ضخ المياه داخل شبكة المدينة”.

وأعربت المؤسسة الوطنية للنفط عن شكرها لـ “شباب سيناون، الذين تطوعوا وبمساندة فريق الصيانة بشركة المياه لتنفيذ أعمال المد للأنابيب واللحام ولمسافة تزيد عن خمسة كيلو متر من أجل إيصال المياه إلى داخل المدينة والتخفيف من معاناة السكان”.

وأوضحت المؤسسة، أنها قامت بتوفير الاحتياجات اللازمة لتنفيذ المشروع من أنابيب وصمامات ومضخة دافعة رئيسية.

ولفتت إلى أنها تدخلت من قبل ببلدية درج، حيث أنشأت قسما للنساء والولادة بمدينة درج وتجهيزه بالكامل، وكذلك صيانة للمركز الصحي سيناون وتوفير المعدات الطبية والمعامل وتوفير سيارة إسعاف.

وأكدت المؤسسة أنها ستستمر في دعم المناطق المحيطة بعملياتها وعلى قدر ما يتاح من إمكانيات.