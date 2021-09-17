منع الناقلة النفطية (ميكالا – بي) من الرسو بميناء الحريقة كلف الدولة غرامة أكثر من 800 ألف دينار

أخبارليبيا24- خاص

كشف مصدر مطلع أن منع الناقلة النفطية (ميكالا – بي) من الرسو بميناء الحريقة النفطي في مدينة طبرق كلف الدولة الليبية غرامات بلغت أكثر من 170 ألف دولار لمدة أسبوع بسبب اعتصام خريجو الكليات النفطية.

وأضاف المصدر أن الغرامة اليومية لمنع الناقلة من الرسو بالميناء وتركها راسية في منطقة المخطاف تبلغ 25 ألف دولار يوميًا، بإجمالي 800 ألف دينار ليبي تقريبًا طيلة السبعة أيام.

وأكد المصدر أن المؤسسة الوطنية للنفط تقوم بعملها بتصدير النفط وفق خطط موضوعة واتفاقيات دولية لا يسمح فيها بتأخير الشحن إلا لأسباب طبيعية.

وأشار المصدر إلى أن عدد 228 خريج من كليات الجيولوجيا والهندسة النفطية والكيمياء يحملون شهاداتهم دون أن يجدوا فرصة للتعيين، وجدوا أن الطريقة الوحيدة هو الاعتصام حتى يسمع صوتهم لدى الجهات المسؤولة التي استمعت لهم ووعدتهم بإيجاد حلول عاجلة لهم.

وأفاد أن شركة الخليج العربي للنفط ليس من اختصاصها التعيين فهو يخص المؤسسة الوطنية للنفط وفق معايير مطلوبة لكل وظيفة في قطاع النفط.

ولفت المصدر إلى أنه بعد أسبوع من الاعتصام ومنع الناقلة من الرسو، تم عقب اتفاق السماح للناقلة بالرسو في الميناء لشحن مليون برميل في طريقها إلى إيطاليا.