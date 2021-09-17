منتقدتا العرادي.. بوقعيقيص: غالبة أعضاء ملتقى الحوار متفقون على قانون انتخاب الرئيس

أخبار ليبيا 24

قالت، عضو اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي الليبي، المحامية آمال بوقعقيص، أن أغلبية أعضاء لجنة الـ75 متفقون على قانون انتخاب الرئيس الصادر عن مجلس النواب.

في بيان عبر صفحتها بـ فيسبوك، انتقدت بوقعيقيص دعوة عضو ملقى الحوار، عبد الرزاق العرادي، لرفض قبول نتائج الانتخابات قائلة: “لا أجد غضاضة في ذلك طالما انتهج الأساليب السلمية للمعارضة المدنية التي تهيئ نفسها للفوز بالرئاسة بعد أن تنتهي مدة الرئيس المنتخب في هذه الدورة القادمة”.

وأضافت عضو لجنة الحوار السياسي “أتمنى من العرادي وفريقه الرافض لقانون انتخاب الرئيس بيان العناصر الموضوعية للرفض من واقع فحوى النصوص وليس لأن القانون لم يحظ باستشارة مجلس الدولة، وهو يعلم استحالة الوصول إلى نتيجة في التشاور، وفشل مفاوضات طبرق وبوزنيقة في المناصب السيادية والمسألة الدستورية خير دليل”.

وتابعت “للعلم لا تصدر القوانين بالإجماع فهو غاية لا تدرك ومرحبا بمعارضة وطنية شعارها مصلحة الدولة العليا فوق الشكليات وفوق التعنت”.