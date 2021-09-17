مشددا على أهمية إجراء الانتخابات.. دي مايو: حدث رفيع المستوى بشأن ليبيا ستترأسه إيطاليا وفرنسا وألمانيا

17 سبتمبر، 2021 5:51 م
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أخبار ليبيا 24

أعلن وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، أن إيطاليا وفرنسا وألمانيا سترأس حدثا رفيع المستوى بشأن ليبيا، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل في مدينة نيويورك، مشددا على أهمية إجراء الانتخابات السياسية الليبية في موعدها المحدد في 24 ديسمبر المقبل.

وقال دي مايو، في مقابلة مع صحيفة “لا ريبوبليكا” الجمعة: “نحن قلقون للغاية بشأن الوقت الذي يتقلص، بينما لا تتمكن الأطراف الليبية المختلفة من التوصل إلى اتفاق بشأن قانون الانتخابات والميزانية”، وفقًا لما نقلته وكالة آكي الإيطالية.

ونوّه رئيس الدبلوماسية الإيطالية إلى أن الانتخابات المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر في ليبيا مرغوبة ويطلبها الشعب الليبي، الذي يريد العودة للحياة الطبيعية، محذرا من أن “عدم إجراء الانتخابات قد يعرض البلاد لمرحلة جديدة من العنف وعدم الاستقرار”.

وأكدت إيطاليا والولايات المتحدة الأميركية وألمانيا وفرنسا وبريطانيا، في بيان مشترك الأحد الماضي، للأطراف الليبية على أهمية إجراء الانتخابات في موعدها.

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17 سبتمبر، 2021 5:51 م
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