ليبيا تسجل 968 إصابة جديدة و10 وفيات بفيروس كورونا

أخبار ليبيا 24

قال المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن ليبيا سجلت 968 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وبحسب إحصائية المركز عن أمس الخميس، تماثل للشفاء 1319 مصابا، في حين توفي 10 آخرون، وفق إحصائية المركز، اليوم الجمعة.

وبلغت نسبة الإصابات الجديدة 24.1% من إجمالي 4014 عينة جرى تحليلها، حيث ظهرت سلبية 3046 منها.

ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 329 ألفا و824 حالة، منها 80 ألفا و343 نشطة، و244 ألفا و991 متعافيًا، و4490 متوفى منذ بدء انتشار الوباء في ليبيا مطلع مارس من العام الماضي.