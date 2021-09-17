كوبيش والخارجية الروسية يبحثان التسوية الليبية

أخبار ليبيا 24

قالت الخارجية الروسية، إن نائب وزير الخارجية، سيرغي فيرشينين، أجرى محادثات مع المبعوث الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا، يان كوبيش، بشأن تفاصيل عملية التسوية في ليبيا.

وفي بيان لها، الخميس، أوضحت الوزارة أن المحادثات جرى خلالها مناقشة موضوعية لمهام المساعدة الدولية في التسوية الليبية للفترة المقبلة، مع التركيز على التحضير للانتخابات، والحفاظ على الاستقرار على الأرض.

وأكد الجانب الروسي من جديد استعداده للتعاون الوثيق مع وساطة الأمم المتحدة، المصممة للعب دور تنسيقي مهم في هذا الشأن، لافتة إلى مناقشة بالتفصيل مسألة تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.