قرادة: على “الدبيبة” إطلاع الليبيين على تفاصيل عقود المشروعات مع تركيا

قرادة لــ"الشعب الليبي" : فرنسا أقامت الدنيا ولم تقعدها على صفقة ملغية مع أستراليا

17 سبتمبر، 2021 10:08 م
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إبراهيم قرادة - الدبيبية
إبراهيم قرادة - الدبيبية

أخبار ليبيا 24

طالب سفير ليبيا الأسبق لدى السويد والدنمارك، إبراهيم موسى قرادة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، بتقديم عروض المشاريع مع تركيا ومصر على الليبيين.

قرادة قال ، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك “من حق الليبيين أن يعرفوا تفاصيل عقود المشاريع مع تركيا ومصر، وهي بعشرات المليارات (عشر أصفار على اليمين)؟ وكان الأجدر أن تفصح عنها قبل عنها، فهو مال الليبيين ورزق أطفالهم .. للعلم فرنسا أقامت الدنيا ولم تقعدها على صفقة ملغية مع أستراليا “.

17 سبتمبر، 2021 10:08 م
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