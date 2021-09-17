عودة حركة السفر بين ليبيا وتونس عبر معبر راس أجدير الحدودي

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عادت اليوم الجمعة حركة السفر عبر معبر راس اجدير الحدودي بين ليبيا وتونس بعد أكثر شهرين من الإغلاق بسبب كورونا.

وجاء افتتاح المعبر بعدما أعلنت كل من ليبيا وتونس الخميس إعادة فتح الحدود البرية بينهما اعتبارا من الجمعة، وذلك إثر الاتفاق على بروتوكول صحي وأمني بينهما.

وأعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد فتح الحدود من الجهة التونسية بعد اجتماعه الخميس اطلاعه على نتائج اجتماعات اللجنتين الوزاريتين الأمنية والصحية المشتركة التونسية الليبية التي انعقدت الأربعاء بجزيرة جربة.

من جانبه أعرب، رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، عن “فائق التقدير لجهود أعضاء اللجنة الوزارية الليبية – التونسية”، مؤكدًا أن حركة المسافرين ستعود ابتداء من الجمعة عبر المعابر الحدودية للبلدين، خدمة لمصالح الشعبين.

وكانت حكومة الوحدة قد أغلقت في 8 يوليو الماضي الحدود الليبية مع تونس وعلقت الرحلات الجوية بين البلدين، بسبب تفاقم الحالة الوبائية آنذاك على الأراضي التونسية.