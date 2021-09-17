سكران: نتوقع إطلاق برنامج اقتصادي للشباب هو الأضخم في تاريخ ليبيا

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قال رئيس مجلس صندوق ضمان الائتمان السابق خالد سكران نتوقع إطلاق برنامج اقتصادي للشباب هو الأضخم في تاريخ ليبيا.

وأشار السكران في منشور عبر حسابه على “فيسبوك” أنه في شهر مارس الماضي قدم مجلس إدارة صندوق ضمان الائتمان السابق مقترحًا لوزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج بإطلاق البرنامج الوطني لإقراض الشباب.

وأضاف الرئيس السابق أن المقترح ينص على إطلاق منصة رقمية لقبول الطلبات بدون أي معاناة على المواطن من أي مكان في ليبيا وتخصيص 5 مليارات دينار من خارج الميزانية العامة لتمويل القروض.

ولفت سكران إلى أنه تم تقديم طلب لتخصيص مليار ضمن ميزانية عام 2021 م والتي لم ولن تعتمد من قبل مجلس النواب، حسب قوله.

وبين الرئيس السابق أنه أثناء ورشة العمل الاقتصادي بحضور رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير وعدد كبير من الوزراء والوكلاء والخبراء تحدث الدبيبة إلى ضرورة تخصيص 10 – 20 مليار لمشاريع الشباب الاقتصادية.

وأفاد سكران أنه تم تشكيل لجنة برئاسة وزير الشباب ولجنة برئاسة المستشار مصطفى المانع، وظهور نتائج أعمال اللجان قريبا.