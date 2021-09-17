سفير ليبيا في إيطاليا يبحث مع الخارجية الإيطالية تسهيل تأشيرات الدخول

17 سبتمبر، 2021 6:22 م
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السفير عمر الترهوني
السفير عمر الترهوني

أخبارليبيا24

بحث سفير ليبيا في إيطاليا عمر الترهوني مع مديرة المراسم الدبلوماسية الإيطالية بالوكالة ومديرة المكتب الثاني لشؤون التشريفات بوزارة الخارجية الإيطالية منح التأشيرة لليبيين.

وذكرت السفارة الليبية في إيطاليا عبر حسابها على “فيسبوك” أن هناك تحركات دبلوماسية بخصوص منح تأشيرات الدخول للمواطنين الليبيين للدخول إلى الأراضي الإيطالية.

وأوضحت أن الترهوني تطرق خلال الاجتماع في مقر وزارة الخارجية الإيطالية الخميس مع المسؤولين الإيطاليين إلى تسهيل منح تأشيرات للمواطنين في كلتا البلدين.

واستعرض السفير الليبي في إيطاليا سرعة منح التأشيرة للمتقدمين وتسهيل إجراءات الدبلوماسيين العاملين في البعثات الدبلوماسية بإيطاليا.

وناقش الترهوني في الاجتماع كيفية تسهيل إجراءات منح التأشيرات العلاجية للمرضى وللجرحى وكذلك المستعجلة الذين يصلون إلى المنافذ الإيطالية عن طريق الإسعاف الطائر.

17 سبتمبر، 2021 6:22 م
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