دي مايو: إيطاليا وفرنسا وألمانيا سترأس حدثا رفيع المستوى بشأن ليبيا

أخبار ليبيا 24

قال وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، في مقابلة صحافية إن إيطاليا وفرنسا وألمانيا سترأس حدثا رفيع المستوى بشأن ليبيا، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل في مدينة نيويورك، مشددا على أهمية إجراء الانتخابات الليبية في موعدها المحدد نهاية العام الحالي .

دي مايو، أضاف في المقابلة التي نشرتها جريدة “لا ريبوبليكا”، اليوم الجمعة، أن الدول قلقة للغاية بشأن الوقت الذي يتقلص، بينما لا تتمكن الأطراف الليبية المختلفة من التوصل إلى اتفاق بشأن قانون الانتخابات والميزانية.

وأشار رئيس الدبلوماسية الإيطالية دي مايو إلى أن الانتخابات المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر في ليبيا مرغوبة ويطلبها الشعب الليبي، الذي يريد العودة للحياة الطبيعية، منوها بأن عدم إجراء الانتخابات قد يعرض البلاد لمرحلة جديدة من العنف وعدم الاستقرار.

والجدير بالذكر أن إيطاليا والولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا، قد أصدرت، الأحد، بيانا مشتركا حثت فيه الأطراف الليبية على أهمية إجراء الانتخابات في موعدها.

وقال بيان الدول الخمس إن القوانين المنظمة للانتخابات تأخرت، وإن على جميع الأطراف الفاعلة أن تعترف بأن الوقت حان لإطلاق وإتمام الإطار الانتخابي، مع الأخذ بعين الاعتبار جميع الاهتمامات المشروعة للشعب الليبي من أجل السماح بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في موعدها.