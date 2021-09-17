دراه : لن نحارب المعارضة التشادية إلا بعد محاسبة “حفتر” دراه تناسى تحالف ميليشيات مصراتة مع المعارضة التشادية وقتالها ضد الجيش

أخبار ليبيا 24 – خبر

قال المتحدث باسم مليشيا ما تعرف بـ”عمليات سرت والجفرة” عبد الهادي دراه، إنهم مستعدون لمحاربة المعارضة التشادية ولكن بعد محاسبة المشير خليفة حفتر القائد العام لقوات الجيش الوطني، على حد قوله.

وفي تصريحات لوكالة نوفا الإيطالية، اليوم الجمعة، ادعى دراه “حفتر هو من قام بجلب المرتزقة التشاديين، وتدريبهم، ودعمهم؛ من أجل السيطرة على طرابلس، ومساندته للوصول إلى الحكم، لكنه فشل” على حد زعمه.

وتابع بقوله ” لن يتركوا ليبيا، ولن يخونوا دماء الشهداء” على حسب ادعائه.

وكان لواء طارق بن زياد التابع للجيش الوطني، قد كبد المعارضة التشادية خسائر فادحة في الأرواح والعتاد خلال الأيام الماضية في أقصى الجنوب الليبي.

وخلال السنوات الماضية، شن الجيش الليبي حملات في الجنوب لإنهاء الانفلات هناك، حيث كانت الميليشيات التشادية سببا فيه، وقد تورطت في جرائم عدة ضد السكان المحليين منها “الخطف والسرقة”، إضافة إلى تهريب البشر والوقود وتجارة المخدرات، فضلا عن تحالفها مع ميليشيات من مدينة مصراتة وغيرها، وقتالها ضد الجيش في الحرب الأخيرة التي هدفت إلى تحرير العاصمة طرابلس.