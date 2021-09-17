حمودة: استئناف الرحلات بين ليبيا ومالطا الاثنين المقبل

أخبار ليبيا 24

قال الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية، محمد حمودة، أن تدشين أولى الرحلات الجوية بين ليبيا ومالطا، ستكون يوم الاثنين المقبل.

وأوضح حمودة، عبر حسابه الرسمي بـ فيسبوك، أن استئناف الرحلات الجوية بين مطاري معيتيقة و فاليتا؛ جاء تنفيذًا لاتفاقيات التعاون المُوقّعة بين وزارتي المواصلات الليبية والمالطية، خلال زيارة رئيس الحكومة لمالطا، الأسبوع الماضي، مؤكدًا استمرار الجهود الحكومية لفتح المجال الجوي مع دول أخرى.

يشار إلى أن شركات النقل الجوي العالمية قد توقفت عن تسيير رحلاتها للمطارات الليبية منذ العام 2014، كما تواجه شركات الطيران المحلية عوائق؛ نتيجة حظر سلطات الطيران بالاتحاد الأوروبي مرور الطائرات المُسجّلة في ليبيا عبر مجالها الجوي لدواعٍ أمنية.