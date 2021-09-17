حرس السواحل والموانئ يعلن إنقاذ 32 مهاجرًا غير شرعي قبالة الساحل الليبي

17 سبتمبر، 2021 9:29 م
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إنقاذ مهاجرين_طرابلس
إنقاذ مهاجرين_طرابلس

أخبارليبيا24

أعلن جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ أن إحدى الدوريات تمكنت أمس الخميس من إنقاذ عدد 32 مهاجرًا غير شرعي

وأضاف الجهاز عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك” أن دورية تابعة لجهاز حرس السواحل وأمن الموانئ “زورق الزاوية” تمكن من إنقاذ المهاجرين شمال حقل الجرف.

وأشار جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ إلى أنه تم تسليم المهاجرين عقب إنقاذهم إلى جهات الاختصاص.

وكان مسؤول عسكري تابع للقوات البحرية أكد في وقت سابق لـ”أخبارليبيا24″ أن دورية تابعة لجهاز حرس السواحل وأمن الموانئ الليبية تمكنت من إنقاذ 84 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات أفريقية مختلفة قبالة شواطئ طرابلس.

وقال المسؤول إن عملية الإنقاذ تمت بعد ورود بلاغ عن مكان المهاجرين الذين كانوا في طريقهم إلى أوروبا، فتوجهه زورق الزاوية فوراً إلى عين المكان، وتمكن من إنقاذ المهاجرين.

وأوضح المسؤول العسكري، أنه جرى إنزالهم في نقطة قاعدة طرابلس البحرية، وتسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، تمهيداً لترحيلهم إلى بلادهم.

17 سبتمبر، 2021 9:29 م
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