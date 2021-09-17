تواصل نهائيات ليبيا لكرة القدم داخل الصالات  

الاتحاد المصراتي يتفوق على البراق

17 سبتمبر، 2021 4:56 م
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أخبار ليبيا 24

حقق فريق الاتحاد المصراتي، اليوم الجمعة، الفوز على البراق بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة لنهائيات بطولةً ليبيا لكرة القدم داخل الصالات التي تحتضنها العاصمة الليبية طرابلس.

وكان  فريق الاتحاد قد تفوق  على البراق بقاعة 17 فبراير بطرابلس، الخميس، بنتيجة أربعة اهداف مقابل هدف وحيد ضمن الجولة الثانية من   لقاءات المسابقة.

وافتتحت الجولة الأولى بمباراة حقق فيها  الاتحاد فوز كبير على النصر بنتيجة بستة أهداف مقابل هدفين وتعادل السويحلي والاتحاد المصراتي بثلاث أهداف لكل منها، والبراق واتحاد غريان تعدلا بهدفين لك فريق.

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17 سبتمبر، 2021 4:56 م
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