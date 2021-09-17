بلدية غريان تطلق مشروعا لتدريب الباحثين عن العمل

17 سبتمبر، 2021 5:30 م
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أخبار ليبيا 24

أطلقت بلدية غريان مشروع تدريبي مهني وتقني شامل للباحثين عن العمل، والراغبين بالتدريب المجاني.

وقال عميد بلدية غريان، يوسف بديريـ لـ أخبار ليبيا 24، اليوم الجمعة، إنهم قاموا بزيارة تفقدية رفقة اللجنة المكلفة بالمشروع التدريبي المهني والتقني الشامل للباحثين عن العمل، لافتاً أنهم عقدوا دورات تدريبية مجانية في مجالات “الكهرباء الصناعية وصيانة المعدات الصناعية والتبريد والتكييف”.

وأوضح بديري، أن هذه الدورات ستكون مستمرة للشباب الراغبين في الحصول على الدورات التدريبية المجانية والباحثين عن العمل، لاكتساب خبرة حتى يتسنى لهم البدء في عمل فور انتهاء دورتهم التدريبية.

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17 سبتمبر، 2021 5:30 م
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