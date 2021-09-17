امغيب لوليد اللافي: هل تعلم أن العاصمة الإدارية في مصر بنيت في عهد السيسي

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علق عضو مجلس النواب سعيد امغيب اليوم الجمعة على منشور وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية في حكومة الوحدة الوطنية وليد اللافي بإداء صلاة الجمعة في مسجد الفتاح العليم في المدينة الإدارية الجديدة في القاهرة.

وقال امغيب في منشور عبر حسابه على “فيسبوك” :”هل يعلم وليد اللافي المدير والمشرف على أكثر من قناة “فتنة وتحريض وخطاب كراهية”، ازهقت بسببها الكثير من الأرواح أن العاصمة الإدارية في مصر بنيت في عهد الرئيس السيسي وحكم العسكر”.

وكان اللافي قام بنشر صورة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أثناء تأدية صلاة الجمعة، وعلق قائلا :”جمعة مباركة إن شاء الله للجميع، أداء صلاة الجمعة في مسجد الفتاح العليم في المدينة الإدارية الجديدة في القاهرة”.