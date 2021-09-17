الوقوف على أوضاع السفارة الليبية في دمشق وإحالة التقرير النهائي لـ المنقوش

17 سبتمبر، 2021 3:08 م
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أخبار ليبيا 24

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، انتهاء اللجنة المشكلة من قبل الوزيرة، نجلاء المنقوش، للوقوف على أوضاع السفارة الليبية بالعاصمة السورية دمشق؛ مهامها.

وأوضحت الوزارة أن اللجنة ستقدم تقريرها النهائي لوزيرة من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة بالخصوص.

وشكلت اللجنة من الإدارات المعنية، وذلك لتقييم ومعالجة بعض الإشكاليات القائمة للسفارة، بما يكفل ممارستها واجباتها، تحت مظلة حكومة الوحدة الوطنية، وذلك في إطار السعي لإنهاء حالة الانقسام بين البعثات الدبلوماسية في الخارج.

 

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17 سبتمبر، 2021 3:08 م
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